Basket: Teramo sbanca il Paladolmen, nuova sconfitta dei Lions / CLASSIFICA

La diciannovesima giornata del campionato di serie B, girone D, riserva l’ottava sconfitta stagionale casalinga per i Lions Bisceglie, per mano di Teramo.

Il match era iniziato con la giusta marcia per i biscegliesi, che si sono trovati in vantaggio a pochi minuti dalla fine del primo quarto (15-12). Proprio nella ripresa però gli ospiti trovano la via per fuggire sul +8, grazie al tiro realizzato da Federico Casoni (31-23). La sirena dell’intervallo arriva sul punteggio parziale di 37-29.

Nella terza frazione il registro della partita non cambia: i Lions non riescono a finalizzare le azioni offensive (solo 1/12 da 3 a metà sfida) e scivolano a 15 lunghezze di scarto (58-43). I biscegliesi provano ad arginare i danni più per la propria morale che per il risultato definitivo sul campo (78-67).

Giornata storta per i ragazzi di coach Nunzi, che devono rimettersi subito in carreggiata in vista della prossima partita in programma domenica 19 febbraio, fuori casa contro Sant’Antimo.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Lions Bisceglie – Teramo a Spicchi 2K20 67-78 (15-15, 14-22, 14-21, 24-20)

Lions Bisceglie: Marcelo Dip 19 (7/12, 0/2), Gabriel Dron 14 (1/2, 2/4), Filiberto Dri 10 (3/5, 0/3), Matteo Bini 7 (1/5, 1/4), Raphael Chiti 7 (3/4, 0/3), Davide Vavoli 6 (3/5, 0/2), Armando Verazzo 4 (0/0, 0/1), Federico Ingrosso 0 (0/0, 0/3), Marco Pieri 0 (0/0, 0/0), Domenico Santoro 0 (0/0, 0/0), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 30 – Rimbalzi: 37 7 + 30 (Raphael Chiti 9) – Assist: 7 (Gabriel Dron 3)

Teramo a Spicchi 2K20: Lorenzo Calbini 18 (5/7, 1/5), Sebastiano Perin 14 (3/5, 2/3), Luigi Cianci 14 (6/8, 0/3), Emidio Di donato 10 (3/3, 1/7), Federico Casoni 7 (2/4, 0/4), Giorgio Galipò 5 (2/3, 0/1), Mattia Sacchi 5 (1/2, 1/2), Alessandro Vigori 5 (0/3, 1/2), Alessandro Di febo 0 (0/1, 0/2), Stefano Ferri 0 (0/0, 0/0), Simone Mora 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 26 – Rimbalzi: 26 1 + 25 (Federico Casoni 7) – Assist: 9 (Giorgio Galipò 5)