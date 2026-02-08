Basket Serie B2: i Lions Bisceglie attendono Jesi per continuare la scalata

I Lions Bisceglie attendono Jesi al PalaPanunzio di Molfetta alle 19:30 odierne per proseguire la loro corsa verso la vetta nel campionato di Serie B2, girone D, che finora vede i nerazzurri tra le maggiori accreditate per arrivare in testa a fine campionato.

I nerazzurri, reduci dal successo nel derby della Bat contro Canosa, cercano conferme e la possibilità di consolidare il quarto posto, riscattando la sconfitta dell’andata (89-77) e proseguendo la striscia positiva che li ha visti vincere dodici delle ultime tredici partite disputate, un periodo che ha permesso al gruppo nerazzurro di mostrarsi in tutta la sua qualità e nella sua tenacia, dimostrate proprio in match come il derby.

La squadra di coach Vito Console dovrà mantenere alta la concentrazione per l’intera durata del match, affrontando un’avversaria esperta come la Pallacanestro Jesi, guidata da Domenico Sorgentone e trascinata dal pivot Benas Bagdonavicius, miglior realizzatore e rimbalzista del team. Importanti anche i contributi di Mario Mancini e Mattia Castellino, con Stefano Scarpone pronto a sostituire l’infortunato Lorenzo Deri e il possibile rientro dell’ala Dario Mazzantini.

La sfida sarà diretta da Federico Di Santo di Chieti e Davide Galieri di Campobasso, con diretta streaming sul sito del club a partire dalle ore 19:15. L’obiettivo dei Lions è chiaro: continuare a vincere e consolidare il proprio cammino al vertice del girone D.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI