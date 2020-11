Basket Serie B, ufficializzato il calendario dell’Alpha Pharma Bisceglie

Negli scorsi giorni è stato ufficializzato il futuro cammino 2020-2021 dell’Alpha Pharma Bisceglie in serie B. La squadra biscegliese è stata inserita nel girone D2, in compagnia di Molfetta, Ruvo, Nardò, Taranto, Monopoli, Catanzaro e Reggio Calabria.

L’esordio, in programma 29 novembre, vedrà la compagine biscegliese sfidare la favorita del girone Nardò. Seguono le due sfide in trasferta contro Monopoli (6 dicembre) e Talos Ruvo (13 dicembre), che precedono il doppio impegno casalingo sul parquet del Paladolmen; ospiti le calabresi Catanzaro (20 dicembre) e Reggio Calabria (7 gennaio). Domenica 10 gennaio ci sarà il match fuori casa contro i cugini del Molfetta. Chiude il girone d’andata la contesa con Taranto.

Il girone di ritorno non prevede turni infrasettimanali. Il giro di boa del campionato per la squadra di coach Marinelli comincia a Nardò il 24 gennaio, per poi tornare fra le mura amiche in occasione delle partite contro Monopoli (31 gennaio) e Ruvo (7 febbraio). Successivamente si partirà verso le trasferte calabresi, il 14 febbraio riserva la sfida con Catanzaro, mentre una settimana dopo si affronterà Reggio Calabria. Si chiude il campionato del girone D2 con i doppi impegni in casa il 28 febbraio contro Molfetta e la trasferta del 7 marzo a Taranto.

Al termine di questa prima fase Chiriatti e compagni incroceranno quelle dell’altro mini girone da otto squadre D1 composto da: Avellino, Cassino, Formia, Luiss Roma, Pozzuoli, Rieti, Salerno e Sant’Antimo. Conclusi tutti gli incontri si provvederà alla stesura della classifica generale del girone D. Le prime otto accedono ai playoff promozione per la Lega2, le squadre classificate dal nono al dodicesimo posto sono salve, dal dodicesimo al quindicesimo posto disputano i playout da cui uscirà una retrocessa, e l’ultima in classifica retrocede direttamente.