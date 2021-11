Basket, Serie B: Lions impegnati contro il fanalino di coda Formia

La settima giornata del campionato di serie B, girone D, vede i Lions Bisceglie impegnati nella trasferta contro Meta Formia.

I giocatori nerazzurri nell’ultima uscita sono riusciti a battere i cugini molfettesi e a portare a sei il numero di vittorie consecutive, guadagnando il +4 sulla seconda classificata Fidelia Torrenova. Non si può dire lo stesso per i giocatori di casa, fanalino di coda del raggruppamento (a quota 0 punti) e reduci da una pesante sconfitta per mano di Reggio Calabria (92-65). Sulla carta è una sfida tutta in discesa per i giocatori di coach Nunzi, ma attenzione a non sottovalutare i giocatori laziali, alla feroce ricerca della prima vittoria. L’ultima partita tra le due compagini ha visto Formia imporsi dopo un overtime (96-93).

La contesa tra Formia e Lions Bisceglie è in programma oggi alle ore 18.00. Diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”. Dirigono Matteo Bergami di San Pietro in Casale (Bologna) e Chiara Bettini di Faenza (Ravenna).