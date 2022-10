Basket, Serie B: Lions Bisceglie cercano la reazione contro Sant’Antimo

La quinta giornata d’andata del campionato di serie B, girone D, vede sfidarsi i Lions Bisceglie e Sant’Antimo sul parquet del Paladolmen (palla a due alle ore 18.00).

L’obiettivo, per i giocatori di casa, è quello di rimettersi subito in marcia, dopo la prima sconfitta stagionale a vantaggio di Teramo (70-63). Per portare a casa la partita, i Lions Bisceglie dovranno essere costanti dal punto di vista fisico per tutta la durata del match. Sant’Antimo gode di ottima forma; lo dimostra la seconda posizione nel raggruppamento con 3 vittorie e 1 sconfitta all’attivo. I giocatori di coach Nunzi hanno in mano l’opportunità di fare un balzo avanti in graduatoria in caso di eventuale vittoria.