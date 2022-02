Basket serie B, Lions alla volta di Reggio Calabria per ritrovare la retta via

La ventesima giornata del campionato di serie B, girone D, vede i Lions Bisceglie impegnati nella sfida esterna sul parquet di Reggio Calabria.

Le ultime settimane in casa nerazzurra sono state dure, dopo la sconfitta casalinga per mano della modesta Cassino (65-60), si è aggiunto anche Edoardo Fontana alla lista degli indisponibili, che vede anche capitan Filiberto Dri. Coach Nunzi richiama tutti alla calma in vista della sfida esterna con i calabresi: “Troveremo una squadra che lotta per tirarsi fuori dalle zone basse della classifica – afferma – Ogni partita sarà sempre più intensa e in particolare le prossime ci prosciugheranno, ma sono molto contento di aver visto i ragazzi tranquilli e rilassati. Dobbiamo continuare a lavorare pazientemente, presto usciremo da questa difficoltà numerica” conclude l’allenatore dei biscegliesi. I giocatori di casa sono in nona posizione nella graduatoria, reduci dal ko contro Ruvo di Puglia e con 9 vittorie e 10 partite perse all’attivo.

La palla a due della contesa è prevista per oggi alle ore 18.00. Diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”.