Basket Serie B, Lions alla volta di Avellino per ritrovare la vittoria

Per poter ritornare alla via della vittoria, i Lions Bisceglie dovranno uscire vincenti dallo scontro esterno sulle tavole di Avellino, valevole per la diciottesima giornata del campionato di serie B, girone D.

La sconfitta di misura del Paladolmen per mano di Ragusa fa ancora male ai nerazzurri, i quali sono a -4 dalla vetta della classifica, occupata da Agrigento (30 punti). I giocatori di casa sono in terzultima posizione, con sole 5 vittorie all’attivo ma reduci dal colpo vincente ai danni di Cassino con il punteggio di 84-69. I giocatori biscegliesi sono consapevoli di non potersi permettere più passi falsi, con ogni squadra che affilerà le armi man mano che ci si avvicinerà alla conclusione della regular season: “Tutte le sfide, da questo momento in poi, risulteranno veramente decisive. C’è chi si gioca l’accesso playoff, chi ha bisogno di uscire da zona playout e non sarà facile battere nessuno” afferma coach Luciano Nunzi.

La contesa tra Avellino e Lions Bisceglie è in programma per oggi, con palla a due alle ore 18.00. Diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”. Arbitrano Alberto Rizzi di Trissino (Vicenza) e Mattia De Rico di Venezia.