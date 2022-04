Basket serie B, Lions a Monopoli per la volata finale del campionato

Nella 26esima giornata del campionato di serie B, girone D, i Lions Bisceglie saranno impegnati nella sfida esterna sulle tavole di Monopoli.

La fine della stagione regolare si avvicina; i nerazzurri vorranno dimostrare il loro potenziale, dopo la sconfitta interna a vantaggio di Ruvo, per un miglior posizionamento in chiave playoff. I giocatori di casa sono impegnati nella lotta salvezza con Forio e hanno nel mirino la metà classifica, per evitare le sabbie mobili dei playout. Tra le fila dei monopolitani anche due vecchie conoscenze biscegliesi: Mauro Torresi e Sergio Carolillo. All’andata i ragazzi di coach Nunzi si sono imposti con il punteggio di 80-64.

La palla a due della contesa è prevista per oggi pomeriggio alle ore 18.00. Diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”. Dirigono Igor Giustarini di Grosseto ed Edoardo Di Salvo di San Giuliano Terme (Pisa).