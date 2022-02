Basket serie B, i Lions si impongono nel derby contro Molfetta / CLASSIFICA

Si conclude con la vittoria dei Lions Bisceglie la sfida del PalaPoli con Molfetta, in occasione della ventunesima giornata del campionato di serie B, girone D.

Nei primi tre minuti di gioco i nerazzurri si trovano subito sotto di 5 punti (9-4), per poi ritornare a pieno regime trascinati da Edoardo Fontana (13-9). Il sorpasso arriva grazie alla tripla di Vavoli (14-13) con il primo quarto che si chiude sul 16-15 per i biscegliesi. La seconda frazione mostra il grande equilibrio che regna tra i due team, nessuno riesce ad allungare fino al 18esimo minuto, con i molfettesi che provano l’affondo sul 28-21. Fontana e compagni reagiscono con un controbreak portando l’esito della prima parte di gara sul 31-30.

Dopo la sirena lunga è ancora la Pavimaro Molfetta che prova a scoraggiare gli avversari a suon di triple, prima con Mentonelli (+5 sul 39-34) e poi con Scali (+6 sul 42-36). A metà terzo quarto arriva il primo vantaggio in doppia cifra della sfida (47-36 per i giocatori di casa). I ragazzi di coach Nunzi non si perdono d’animo e riescono a riportarsi a -6 (51-45). Nell’ultima parte di gara si parte dal 58-49. I nerazzurri provano l’assalto finale imponendosi con un break di 6-0 (58-55), per poi approfittare dei cali di attenzione degli avversari (-1 sul 61-60). A tre minuti dal termine il punteggio si ribalta; i Lions sono nuovamente avanti sul 69-63 con il tiro dalla lunga distanza di Dron. I giocatori di casa si rifanno sotto sul 73-70 ma sono i biscegliesi a portarsi a casa il derby sul 77-71.

Il prossimo impegno per i Lions Bisceglie è fissato per domenica 6 marzo, in casa contro la Meta Formia.

Foto: Cristina Pellegrini

PALLACANESTRO MOLFETTA-LIONS BISCEGLIE 71-77

Pallacanestro Molfetta: Villa 13, Mentonelli 7, Scali 10, Bini 18, Infante 11, Epifani 6, Di Giuliomaria 3, Agostini 3. N.e.: Sasso, Caniglia, Kodra, Mezzina. All.: Gesmundo.

Lions Bisceglie: Dron 10, Giunta 22, Giannini 8, Enihe 5, Dip 6, Vavoli 15, Fontana 11, Tibs, Mastrodonato, Provaroni. N.e.: Dri. All.: Nunzi.

Arbitri: Martinelli di Brescia, Fusari di San Martino Siccomario (Pavia).

Parziali: 15-16; 31-30; 58-49.

Note: nessun uscito per cinque falli. Tiri da due: Molfetta 12/23, Bisceglie 23/53. Tiri da tre: Molfetta 9/32, Bisceglie 6/17. Tiri liberi: Molfetta 20/25, Bisceglie 13/20. Rimbalzi: Molfetta 43, Bisceglie 39. Assists: Molfetta 10, Bisceglie 9.