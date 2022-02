Basket serie B, i Lions sbancano Avellino e tornano alla vittoria / CLASSIFICA

I Lions Bisceglie riescono a tornare all’appuntamento con i 2 punti in occasione della sfida fuori casa contro Avellino, valevole per la diciottesima giornata del campionato di serie B, girone D.

Il primo quarto, nonostante la superiorità tecnica dei nerazzurri, ha visto un grande equilibrio sul parquet di gioco con minimi distacchi. La ripresa infatti vede i giocatori di casa in svantaggio di 1 punto (15-14). I Lions provano timidi segnali di fuga sul 26-22; il gap rimane più o meno invariato con Avellino che si rifà sotto sul 30-29. A cinque minuti dall’intervallo Dip sigla il 34-29. Il restante tempo il punteggio rimane inalterato.

Nella terza frazione i campani inseguono in maniera ravvicinata (-4 sul 47-43 al 24esimo). Solo nell’ultima parte di gara i ragazzi di coach Nunzi toccano il massimo vantaggio della partita grazie alla tripla di Edoardo Fontana (+7 sul 62-55). Arriva la reazione dei campani, i quali si riportano a -1 con il tiro dalla lunga distanza di Matteo Caridà (64-63). Vavoli e compagni però non si fanno prendere dall’ansia mettendo in campo tutte le proprie potenzialità, che porteranno il collettivo biscegliese alla quattordicesima vittoria stagionale con il tabellone che segna 71-65.

Testa ora al prossimo impegno casalingo contro Cassino, per poter dare continuità alla rincorsa al primo posto, detenuto da Agrigento con 4 punti di vantaggio. Appuntamento per domenica 13 febbraio.

