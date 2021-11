Basket Serie B, i Lions Bisceglie stendono Reggio Calabria e consolidano la vetta

I Lions Bisceglie ottengono la quinta vittoria consecutiva in campionato in occasione di altrettante giornate disputate nel torneo di serie B, girone D. A farne le spese questa volta è stata Reggio Calabria.

I padroni di casa hanno cominciato il match con qualche difficoltà, andando sotto di cinque punti (12-7) per poi trovarsi in svantaggio di dieci lunghezze. Nel secondo quarto arriva la reazione di Dri e compagni che rimettono tutto in discussione sul 27–27 al 15esimo giro d’orologio. Reggio Calabria non molla e rispedisce i nerazzurri dietro di sette punti (38-31).

La sfida sembra pendere dalla parte dei calabresi ad inizio secondo tempo sul +10 (44-34), ma Marcelo Dip sigilla il momentaneo pareggio sul 50-50. Terza frazione che si chiude con i Lions sopra di una sola lunghezza (58-57). Momento chiave della contesa è l’ultimo quarto, in cui i ragazzi di coach Nunzi sfoderano un break di 7 punti. La vittoria arriva sul punteggio definitivo di 77-73, con qualche momento di paura con gli ospiti che sono riusciti a riportarsi sul -1.

Quinta vittoria consecutiva in campionato e vetta del girone consolidata. Prossimo match in programma domenica 7 novembre contro i cugini molfettesi.

