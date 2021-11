Basket, Serie B: i Lions Bisceglie attendono in casa l’ostica Forio

L’ottava giornata del campionato di serie B, girone D, prevede per oggi pomeriggio la sfida del Paladolmen tra Lions Bisceglie e Basket Forio.

I nerazzurri stanno volando alto in campionato, 7 vittorie su 7, punteggio pieno in classifica (prima posizione a quota 14 punti, +4 su Agrigento). I Lions, infatti, fanno parte di una ristretta cerchia di team ancora imbattuti nelle leghe nazionali (Olimpia Milano in Serie A, Pallacanestro Cantù in A2 e Mestre in B). Gli ospiti occupano la settima piazza del raggruppamento, con 8 punti all’attivo, a parimerito con Virtus Arechi Salerno e Pozzuoli. I giocatori campani sono reduci da una partita persa a testa alta per mano di Taranto, uscita vittoriosa in trasferta con il punteggio di 84-80. Vietato abbassare la guardia per il collettivo di coach Nunzi, consapevole adesso di essere un grande riferimento per il girone.

La palla a due della partita è prevista eccezionalmente alle ore 16.30. Diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”.