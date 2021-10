Basket serie B, buona la prima per i Lions contro Torrenova

Comincia con il piede giusto il campionato di serie B dei Lions Bisceglie, che hanno avuto la meglio nella sfida casalinga ai danni di Torrenova con il punteggio di 79-70.

Il primo quarto si apre con i nerazzurri che creano il gap sugli avversari (+5 sul 9-4), gli ospiti poi rimontano al quarto minuto (9-10). I biscegliesi ritentano la fuga con Marcelo Dip sul 22-18, per poi chiudere il primo pezzo di gara sul 24-18. Nella ripresa Vavoli e compagni suonano la carica; ecco il vantaggio in doppia cifra (31-18). Torrenova in grossa difficoltà non ha spazi per reagire, con la seconda frazione che si chiude con un punteggio che è già una sentenza (48-27).

Seconda parte di gara in totale discesa per i Lions, che devono solo amministrare. Al 25esimo minuto si tocca il +24 con Marcelo Dip (59-35). Il gap rimane più o meno invariato prima dell’ultimo tempo con il tabellone che segna 66-41. Torrenova prova timidamente a ricucire il distacco riportandosi sul -19, ma il tempo è il vero alleato dei ragazzi di coach Nunzi, i quali chiudono la prima uscita ufficiale con qualche brivido sul +9 (79-70).

Buona la prima per il sodalizio biscegliese. Prossimo appuntamento in trasferta contro la Virtus Ragusa, domenica 10 ottobre.