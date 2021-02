Basket Serie B, Alpha Pharma Bisceglie in campo contro Catanzaro

L’undicesima giornata del girone D2 di Basket vede l’Alpha Pharma Bisceglie sfidare il Mastria Catanzaro. Partita che andrà in scena in quel di Catanzaro.

Il match pende dalla parte della compagine nerazzurra, visto il divario che separa le due sfidanti. Alpha Pharma Bisceglie sola in seconda posizione con 16 punti (a –4 dalla capolista Taranto) e Catanzaro penultima in graduatoria, con soli 2 punti di vantaggio sul fanalino di cosa Monopoli. Chiriatti e compagni non possono farsi ingannare dalla classifica, visto che l’obiettivo in casa nerazzurra è quello di ottenere più punti possibili per staccare le inseguitrici. Al contrario, il team allenato da Fabrizio Tunno, sarà sicuramente un avversario temibile, vista l’enorme fame di punti e la voglia di riscattarsi dopo la sconfitta per mano di Monopoli (considerando il fatto che, tra le fila dei giocatori di casa, militano alcune vecchie conoscenze biscegliesi).

Pesano i punti persi in casa catanzarese con 6 sconfitte nelle prime 7 uscite di campionato, che si trovano ad affrontare un‘Alpha Pharma in forma con 8 vittorie e 2 sconfitte. La contesa tra Alpha Pharma Bisceglie e Catanzaro andrà in scena oggi pomeriggio, con palla a due ore 18. Dirigono Adriano Fiore di Casal Velino (Salerno) e Pietro Rodia di Avellino. Il match non sarà visibile su alcuna piattaforma visto che la squadra di casa non ha aderito all’offerta di “LNP pass”.