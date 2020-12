Basket Serie B: Alpha Pharma Bisceglie a caccia del terzo acuto contro Catanzaro

Ad attendere l’Alpha Pharma Bisceglie nella terza giornata del campionato di Serie B (girone D2) c’è Catanzaro che fa visita al Paladolmen.

I ragazzi di coach Marinelli, reduci da due vittorie consecutive ai danni di Nardò e Ruvo, occupano la seconda posizione in classifica a quota 4 punti, come Taranto. Gli ospiti catanzaresi vengono dalla prima vittoria stagionale ai danni di Monopoli e sono la penultima forza del girone. La classifica però inganna, i nerazzurri sono consapevoli che non sarà una passeggiata affrontare una formazione dotata di grandi individualità come quelle di Pasquale Battaglia (60% di vena realizzativa dalla linea dei tre punti). Chiriatti e compagni, per poter abbattere Catanzaro, dovranno dimostrare grande concentrazione, per poter riconfermare quell’ottimo gioco visto nelle prime partite ufficiali (soprattutto in occasione della vittoria al terzo overtime contro Nardò).

La contesa tra Alpha Pharma Bisceglie e Catanzaro è in programma alle ore 18 di oggi pomeriggio (diretta streaming per gli abbonati su LNPpass). Dirigono il match Pierluigi Marzo di Lecce e Angelo Lenoci di Massafra (Taranto).

Foto di Sara Angiolino