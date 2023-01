Basket Serie B, al Paladolmen è tempo di derby tra Bisceglie e Corato

Una sfida ad alto coefficiente tecnico e nervoso attende oggi pomeriggio i Lions Bisceglie, che se la vedranno in casa contro Corato (ore 18.00), per la diciassettesima giornata del campionato di serie B, girone D.

Per i giocatori nerazzurri, la partita contro Corato è un’opportunità da non sprecare: la vetta della classifica si è allontanata a +8 e bisogna dare continuità all’ultima vittoria ottenuta nell’ultima giornata con Pescara (88-69). Non dare uno sguardo alla graduatoria è importante: gli ospiti, nonostante la quartultima piazza hanno fatto il colpaccio alle spese di Avellino (78-61). Sarà un fattore cruciale anche il sostegno dei tifosi di casa. All’andata, a primeggiare sono stati i ragazzi di coach Nunzi con il tabellone che segnava 81-74.

La contesa tra Lions Bisceglie e Corato sarà visibile sulla piattaforma streaming “LNP pass”.