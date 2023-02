Basket, seconda sconfitta consecutiva per i Lions Bisceglie / CLASSIFICA

La ventesima giornata del campionato di serie B, girone D, riserva la nona sconfitta stagionale fuori casa per i Lions Bisceglie, a vantaggio di Sant’Antimo.

Il primo quarto del match ha visto le due compagini in equilibrio, con i biscegliesi in controllo sul +2 sul 19-17. Dopo il timeout chiamato da coach Nunzi la storia cambia: i giocatori di casa infliggono un break di 9-0 (28-19). La partita sembra più che compromessa per i nerazzurri, che devono rincorrere sul -16 dopo la tripla di Fabio Montanari (36-20).

Dopo l’intervallo lungo il tabellone vede in vantaggio Sant’Antimo con il punteggio di (65-50). I lions cercano di accorciare il gap facendosi “sotto” sul -12 (65-53), ma niente da fare. Gli errori in difesa sono troppi e per i Lions Bisceglie arriva la seconda sconfitta consecutiva (94-83), dopo quella interna con Teramo (78-67).

Periodo non facile in casa Lions. Bisogna lavorare soprattutto dal punto di vista tecnico, per ritornare alla vittoria nella prossima sfida, in programma domenica 26 febbraio con Cassino.

Geko PSA Sant’Antimo – Lions Bisceglie 94-83 (36-20, 18-21, 23-17, 17-25)

Geko PSA Sant’Antimo: Fabio Montanari 21 (5/7, 2/3), Roberto Maggio 18 (2/8, 3/7), Guido Scali 17 (4/7, 1/5), Andrea Quarisa 10 (4/8, 0/0), Flavio Cannavina 10 (2/3, 2/2), Carlo Cantone 10 (2/3, 2/3), Mirko Gloria 8 (3/7, 0/2), Andrea Sabatino 0 (0/0, 0/0), Sreten Coralic 0 (0/0, 0/0), Giorgio Sgobba 0 (0/0, 0/0), Luca Vergara 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 26 – Rimbalzi: 33 9 + 24 (Guido Scali 11) – Assist: 11 (Guido Scali 4)

Lions Bisceglie: Gabriel Dron 19 (3/4, 3/7), Raphael Chiti 18 (3/4, 3/7), Filiberto Dri 15 (2/4, 2/4), Marcelo Dip 12 (5/8, 0/0), Matteo Bini 11 (4/7, 1/4), Federico Ingrosso 5 (1/3, 1/3), Marco Pieri 2 (1/1, 0/0), Davide Vavoli 1 (0/2, 0/1), Armando Verazzo 0 (0/0, 0/0), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 18 – Rimbalzi: 24 3 + 21 (Federico Ingrosso 8) – Assist: 14 (Filiberto Dri 4)