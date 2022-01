Basket, primo stop casalingo stagionale per i Lions Bisceglie

La diciassettesima giornata del campionato di serie B, girone D, riserva per i Lions la prima sconfitta casalinga stagionale per mano di Ragusa, in un match che ha dato filo da torcere anche agli spettatori.

Partita iniziata in sordina per i nerazzurri, che vanno sotto di 5 punti (10-5), per poi cercare di mantenere il contatto con gli avversari. Il primo quarto vede Ragusa sempre in vantaggio (23-19). Nella ripresa Vavoli e compagni sono più volte vicini al sorpasso ma i siciliani trovano sempre lo spunto per spegnere le speranze di rimonta (al 15esimo minuto, punteggio che segna 33-29). I giocatori di casa però, consapevoli della propria forza mentale, rimettono in equilibrio la sfida a due minuti dalla sirena lunga grazie a Simone Giunta (37-37).

Nella terza frazione, i ragazzi di coach Nunzi, a causa anche della mancanza di capitan Filiberto Dri, non riescono a mettere la freccia per creare il gap. Ragusa al 27esimo giro d’orologio si trova a +4 (51-47). Nonostante la non entusiasmante prestazione ai tiri dei Lions (44% da due con 25 errori), il tanto ricercato vantaggio momentaneo della contesa arriva ad inizio ultimo quarto (59-56). L’esito della partita è più che incerto, con il punteggio ancora in equilibrio a 2 minuti dalla sirena finale (70-70). Dron fa fallo e manda in lunetta Da Campo che fa 2/2 (72-70). Seguono diversi tentativi disperati da parte del team nerazzurro per rimandare l’esito definitivo del match all’overtime, ma niente da fare.

Il prossimo impegno per i Lions Bisceglie è fissato per domenica 6 febbraio, sulle tavole di Avellino.

Lions Basket Bisceglie – Virtus Kleb Ragusa 70-72 (19-23, 20-16, 14-14, 17-19)

Lions Basket Bisceglie: Gabriel Dron 20 (4/9, 3/5), Simone Giunta 13 (4/7, 1/3), Edoardo Fontana 9 (4/9, 0/3), Davide Vavoli 9 (3/6, 0/0), Marcelo Dip 8 (3/7, 0/0), Marco Giannini 5 (1/4, 1/4), Emmanuel Enihe 4 (2/4, 0/5), Gianluca Tibs 2 (1/3, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 30 9 + 21 (Davide Vavoli 7) – Assist: 16 (Simone Giunta 4)

Virtus Kleb Ragusa: Andrea Sorrentino 18 (4/5, 3/5), Mattia Da campo 17 (6/6, 1/4), Roberto Chessari 14 (4/5, 2/5), Paolo Rotondo 13 (5/8, 0/0), Giovanni Ianelli 8 (4/6, 0/2), Andrea Picarelli 2 (1/3, 0/4), Fabio Stefanini 0 (0/0, 0/1), Simon Ugochukwu andrew 0 (0/1, 0/1), Lucio Salafia 0 (0/0, 0/0), Giorgio Canzonieri 0 (0/0, 0/1), Vincenzo Festinese 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 6 / 10 – Rimbalzi: 31 7 + 24 (Paolo Rotondo 8) – Assist: 14 (Andrea Sorrentino, Roberto Chessari 3)