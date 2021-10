Basket, prima casalinga dei Lions contro Torrenova

Il countdown è quasi terminato. L’inizio del campionato di serie B per i Lions Bisceglie sta per iniziare tra le mura del Paladolmen, con la partita inaugurale contro Torrenova.

C’è grande voglia di fare in casa nerazzurra dopo la vittoria del torneo “Francesco Valente”, occasione in cui i componenti della rosa hanno potuto creare più affiatamento. Il basket d’estate però è finito ed ecco il primo vero appuntamento ufficiale della stagione. Torrenova ha concluso la propria preseason con la vittoria ai danni della Virtus Ragusa (84-78). I giocatori biscegliesi hanno l’obbligo di non sottovalutare la corazzata siciliana (tra le loro fila c’è anche l’ex Donato Vitale), puntando sulla velocità di squadra e su quelle peculiarità che hanno portato la vittoria del torneo Valente.

Palla a due oggi alle ore 18.00. Arbitrano la contesa Correale di Atripalda e Manganiello di San Giorgio del Sannio. Diretta anche per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”.