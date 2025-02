Basket: ottimo inizio di play in gold per i Lions, espugnata Milazzo / CLASSIFICA

Inizia nel migliore dei modi l’avventura dei Lions Bisceglie nei play in gold del campionato di Serie B2. I ragazzi di coach Saputo giocano una grande gara ed espugnano Milazzo con il punteggio di 72-79.

I nerazzurri, privi di Colombo per infortunio, sono protagonisti di un match difensivamente perfetto fin dalle primissime battute. Primo quarto caratterizzato da una serie di break e contro break che tengono alto il ritmo della gara. L’avvio dei padroni di casa è fortissimo con un 8-0 che sembra presagire una serata difficile per i biscegliesi che, però, reagiscono subito con una tripla di Dancetovic e con sette punti consecutivi di uno scatenato El Agbani. Sull’8-10 per gli ospiti Milazzo piazza una nuova accelerazione per riportarsi sul +8 (18-10) ma ancora una volta i Lions reagiscono e impattano nuovamente con il duo Amo-Cavalieri le cui giocate valgono il 18-18. Al termine di una prima frazione decisamente godibile ed equilibrata i siciliani guidano sul 21-18. Inizio di secondo quarto di marca nerazzurra con Amo, Okilijevic, Rodriguez e un El Agbani immarcabile a trascinare Bisceglie fino al massimo vantaggio (+13 sul 26-39). Milazzo non ci sta e poco prima dell’intervallo accorcia le distanze fino al -7 con cui si va al riposo (32-39).

Al rientro dagli spogliatoi, la squadra di casa prende in mano la partita e con determinazione prima si riporta in scia dei nerazzurri e, successivamente, sorpassa i Lions con un parziale di 23-15 nel quarto che dà il là ad un quarto periodo combattutissimo. Il grande protagonista per gli ospiti è sempre El Agbani che segna a ripetizione portando i suoi nuovamente sulla doppia cifra di vantaggio. Milazzo non si arrende ma deve scontrarsi con la freddezza dei nerazzurri e con l’abnegazione in fase difensiva di Amo e compagni, bravissimi a non concedere facili soluzioni ai padroni di casa. Il + 10 infatti rimane tale quasi fino al termine e, nel finale, Milazzo può rendere solamente meno amara la sconfitta con il tabellone che alla sirena recita 72-79 per i Lions, protagonisti di un match davvero molto solido su un campo difficilissimo. Il merito di questa splendida vittoria va a tutti i giocatori scesi in campo con una menzione speciale per un sontuoso El Agbani che chiude con 33 punti a referto frutto di un 50% del campo e ben sette triple realizzate.

Nel prossimo turno, in programma sabato 22 febbraio, Bisceglie, salita a quota 10 in classifica, riceverà sul parquet di Ruvo il Basket School Messina reduce dalla pesante sconfitta interna con Avellino. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

