Basket: Lions Bisceglie, vittoria di carattere contro Gualdo Tadino / CLASSIFICA

Sedicesimo successo nel gruppo D di Serie B2 per i Lions Bisceglie. Una affermazione che permette di affrontare la settimana di sosta, dovuta al turno di riposo, con la consapevolezza che senza penalizzazione la squadra sarebbe in vetta alla classifica. Al PalaPanunzio di Molfetta i nerazzurri hanno offerto una prova intensa contro Gualdo Tadino, capace di restare in partita per lunghi tratti.

Non era una sfida semplice per il gruppo guidato da coach Vito Console, deciso a mettersi alle spalle lo stop sul campo dell’Amatori Pescara e la sconfitta interna con Jesi, intervallate dal convincente blitz di Vasto. La formazione umbra, ancora in attesa del recupero dell’argentino Ferraro e reduce dagli addii in settimana di Guido Berardi e Francesco Amorelli, ha mostrato compattezza e orgoglio, costringendo Bisceglie a esprimere il meglio per conquistare i due punti.

I padroni di casa hanno toccato il +8 nel secondo quarto grazie a un gioco da tre punti di Tartaglia (28-20), ampliando poi il margine in doppia cifra nel terzo periodo con il capitano Di Dio (46-36). Le rotazioni ridotte hanno portato i Lions a schierare a lungo la difesa a zona, consentendo agli ospiti di rimanere in scia anche nel quarto periodo, nonostante il +11 firmato da Gogishvili (60-49). Due triple consecutive dei lunghi Vukobrat e Filahi hanno riaperto il match (60-55 al 34’), ma la reazione biscegliese è stata immediata: due canestri dall’arco di Anibaldi, intervallati da una schiacciata di Gueye, hanno chiuso definitivamente i conti sul 71-58 a due minuti dalla sirena. Ora il gruppo tornerà in palestra per preparare le ultime sette gare della stagione regolare, un vero e proprio sprint finale che definirà il piazzamento in classifica. (credit foto: Cristina Pellegrini)

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Lions Bisceglie-Gualdo Tadino 77-64

Lions Bisceglie: Montanari 12, Di Dio 11, Anibaldi 18, Festinese 4, Gueye 6, Gogishvili 12, Tartaglia 8, Sheqiri 4, Spernanzoni 2. N.e.: Gentile, Di Lollo Capurso, D’Orsi. All.: Console.

Gualdo Tadino: Marini 2, Cola 14, Monacelli 12, Vukobrat 6, Filahi 17, Mitov 7, Argalia 4, Bordicchia 2. N.e.: Ferraro. All.: Paleco.

Arbitri: Pezzella di Arzano (Napoli), Mogavero di Bellizzi (Salerno).

Parziali: 14-13; 36-30; 53-47.

Note: uscito per cinque falli Cola. Tiri da due: Bisceglie 21/43, Gualdo Tadino 16/37. Tiri da tre: Bisceglie 8/24, Gualdo Tadino 7/18. Tiri liberi: Bisceglie 11/16, Gualdo Tadino 11/16. Rimbalzi: Bisceglie 43, Gualdo Tadino 20. Assist: Bisceglie 4, Gualdo Tadino 8.