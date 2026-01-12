Basket: Lions Bisceglie sbancano anche il campo di Porto Recanati / CLASSIFICA

I Lions Bisceglie continuano ad impressionare con la vittoria a Porto Recanati valida per la quattordicesima e ultima giornata del girone d’andata del gruppo D di Serie B2. Gli 88 punti segnati e appena 64 concessi alla Attila Junior Basket sono l’ennesima prova di forza di un gruppo che ha saputo superare tante delle avversarie più accreditate del suo raggruppamento, consolidandosi oggi come una delle compagini più temute al termine del girone d’andata nonostante la penalizzazione subita ad inizio campionato.

I Lions hanno approcciato alla gara con un parziale di 3-8 in apertura che li ha portati a mantenere le redini della gara per gran parte del primo tempo, salvo poi dover fare i conti con un ottimo 9/15 dal campo nel secondo quarto da parte degli avversari. Prontamente i nerazzurri hanno risposto con un parziale di 0-7 ad inizio ripresa per riprendere in mano la partita, che non è più sfuggita dalle mani dei cestisti allenati da coach Vito Console, che hanno dilagato poi in un quarto periodo da 27 punti, che li ha guidati fino al +24 finale.

Adesso la formazione nostrana è attesa ad un girone di ritorno da grande protagonista, in cui si spera di poter contare costantemente su tutti gli effettivi e di non dover fare i conti con un’infermeria sempre piena, cercando di raggiungere così il traguardo play-off.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI