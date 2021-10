Basket, Lions Bisceglie ospita l’insidiosa Reggio Calabria

La quinta giornata del campionato di basket di serie B, girone D, ha in programma la sfida del Paladolmen tra i Lions Bisceglie (ancora imbattuti nel torneo) e Reggio Calabria.

La classifica parla chiaro: i nerazzurri sono primi a quota 8 punti (+2 sulla Fidelia Torrenova). La stagione è ancora lunga; per poter mantenere i buoni propositi dimostrati in campo, la giovane corazzata biscegliese dovrà tenere alta la motivazione, senza mai sottovalutare gli avversari che si presenteranno sul cammino. Reggio Calabria occupa la sesta piazza ma non bisogna abbassare la guardia, poiché la formazione di coach Domenico Bolignano è reduce dalla vittoria ai danni di Ruvo Di Puglia (65-62). Gli ospiti possono essere una grande insidia soprattutto nelle zone sotto al canestro, a causa delle qualità tecniche del centro Fall Yande (classe 1990).

La sfida tra Lions Bisceglie e Reggio Calabria è in programma oggi a partire dalle ore 18.00. Diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”.