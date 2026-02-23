Basket: Lions Bisceglie, la rimonta non si completa, nerazzurri ko a Pescara / CLASSIFICA

Non si completa la rimonta per i Lions Bisceglie, che cedono sul parquet di Pescara al termine di una gara nella quale i biscegliesi non sono stati brillanti come loro solito, ma che li ha visti sfiorare un clamoroso ribaltone.

L’epilogo lascia, chiaramente, il rammarico, con la quinta sconfitta stagionale per Lions, che pagano un’incredibile serata al tiro dei padroni di casa. I 26 punti incassati nel primo periodo hanno indirizzato il confronto, complicando subito l’affare per il team di coach Console, e le altissime percentuali dei padroni di casa (12/15 da due all’intervallo lungo) hanno fatto da contraltare alla serata storta degli ospiti (1/8 da tre dopo venti minuti di gioco), finiti anche sotto di 13 nel corso del secondo periodo (37-24). Il canestro pesante di Bertoni sulla seconda sirena è valso il 43-35. Bisceglie non è riuscita a risalire la china nemmeno nel terzo quarto, pagando a carissimo prezzo l’ispirazione degli avversari, che hanno sfoderato una prova di grande spessore in attacco. La rimonta nerazzurra parte però nel quarto periodo ed è guidata dal capitano Di Dio, che permette loro di tornare sul -3 sul punteggio di 77-74 e con il pallone a disposizione. Il tentativo dal perimetro di Anibaldi, che avrebbe significato la parità, non è andato a buon fine e Bertoni, dalla lunetta, ha chiuso la questione, costringendo i Lions alla sconfitta. Testa dunque già alla sfida casalinga di domenica con Gualdo Tadino, in programma al PalaPanunzio di Molfetta.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI

Amatori Pescara-Lions Bisceglie 79-74

Amatori Pescara: Bertoni 16, Izzo 8, Porfilio 13, Lazzari 4, Cocco 6, Morigi 20, Fabris 10, Tusuni 2, D’Agostino. N.e.: Palozzo, Dervishi, Rajola. All.: Di Iorio.

Lions Bisceglie: Montanari 5, Di Dio 15, Anibaldi 19, Tartaglia 13, Gueye 10, Festinese 6, Gogishvili 3, Sheqiri 3. N.e.: Spernanzoni, Del Rosso. All.: Console.

Arbitri: Giardini di Pesaro, Sperandini di Corridonia (Macerata).

Parziali: 26-14; 43-35; 63-57.

Note: uscito per cinque falli Anibaldi.

Tiri da due: Pescara 19/25, Bisceglie 21/36.

Tiri da tre: Pescara 9/30, Bisceglie 6/25

Liberi: Pescara 14/17, Bisceglie 14/17.

Rimbalzi: Pescara 31, Bisceglie 34.

Assist: Pescara 19, Bisceglie 17.