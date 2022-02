Basket, Lions Bisceglie in casa contro Cassino alla ricerca della continuità

La diciannovesima giornata del campionato di serie B, girone D, vede sfidarsi sul parquet del Paladolmen i Lions Bisceglie e Virtus Cassino.

I nerazzurri, dopo aver avuto la meglio fuori casa tra le mura della modesta Avellino (punteggio di 71-65), si ritrovano ad affrontare un’altra squadra che occupa le zone basse della graduatoria. L’imperativo per i ragazzi di coach Nunzi, è quello di ridare continuità all’appuntamento con i 2 punti, per consolidare il secondo posto e allo stesso tempo per approfittare di eventuali scivoloni di Agrigento. Gli ospiti non nuotano in buone acque, con sole 4 vittorie a fronte di 14 sconfitte e reduci dalla sconfitta per mano di Sant’Antimo (66-60). Nel girone d’andata, infatti, sono stati i biscegliesi ad avere la meglio sui giocatori laziali (85-77).

La contesa tra Lions Bisceglie e Virtus Cassino è prevista per oggi alle ore 18.00. Diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”.