Basket, Lions Bisceglie in campo per il torneo “Francesco Valente”

I Lions Bisceglie, dopo aver accettato l’invito da parte della Pavimaro Molfetta, saranno impegnati nella quarta edizione del torneo intitolato a Francesco Valente (atleta, allenatore, appassionato della palla a spicchi venuto a mancare prematuramente 6 anni fa).

Sarà proprio il “Palapoli” di Molfetta ad ospitare la prima partita dei nerazzurri, che dovranno affrontare Monopoli. Per i ragazzi di coach Nunzi si tratta ovviamente di basket d’estate, ma sarà sicuramente un importante banco di prova per creare affiatamento nel gruppo. Il match tra Lions Bisceglie e monoplitani è fissato alle ore 18 di oggi pomeriggio. Completano il quadrangolare la Pavimaro Molfetta e Reggio Calabria.

La finale per il primo posto avrà luogo domani alle ore 20, mentre alle ore 18 ci sarà la palla a due per la finalina per il terzo posto. Ingresso gratuito con esibizione del green pass o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’inizio della manifestazione.