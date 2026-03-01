Basket: Lions Bisceglie, contro Gualdo Tadino serve una reazione al PalaPanunzio

Archiviare la prova opaca di Pescara e ripartire subito. È questo l’obiettivo dei Lions Bisceglie, attesi oggi 1° marzo alle ore 19 al PalaPanunzio di Molfetta dalla sfida contro Gualdo Tadino, un appuntamento che rappresenta l’occasione ideale per ritrovare il successo interno e riscattare un periodo segnato da due sconfitte nelle ultime tre gare.

La formazione guidata da coach Vito Console non è distante dalle zone alte della classifica. Con determinazione il gruppo ha saputo recuperare terreno dopo aver annullato la penalizzazione, dimostrando compattezza e spirito di sacrificio. Le recenti battute d’arresto hanno lasciato amarezza, ma la risposta dovrà arrivare sul parquet con una prestazione di spessore: intensità difensiva, maggiore aggressività e una circolazione di palla efficace per costruire tiri di qualità saranno le chiavi per tornare al successo. Sarà fondamentale anche il sostegno del pubblico, che da quasi due anni segue la squadra lontano dal PalaDolmen e continua a garantire un apporto prezioso.

Di fronte ci sarà la formazione umbra, neopromossa nel quarto livello nazionale, capace finora di conquistare sette vittorie in venti partite. Punto di riferimento offensivo del team allenato da Luca Paleco è l’ala Lazar Vukobrat, miglior realizzatore con 13,7 punti di media, affiancato dagli esterni Leonardo Marini (11,6) e Lorenzo Monacelli (9,8), oltre al lungo Anoir Filahi (9,4).

Per i nerazzurri si tratta di una chiamata alla rivalsa da affrontare senza esitazioni, con l’obiettivo di riprendere la marcia e consolidare le ambizioni in vista del finale di stagione. (credit foto: Cristina Pellegrini)