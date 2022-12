Basket, Lions Bisceglie battuti di misura al Paladolmen da Roseto / CLASSIFICA

Epilogo amaro al match del Paladolmen tra Lions Bisceglie e Roseto, con questi ultimi usciti vincitori in occasione della dodicesima giornata del campionato di serie B, girone D.

I nerazzurri si sono dovuti scontrare, come da pronostico, con una delle squadre più ostiche del raggruppamento. Ogni volta che i Lions mettevano la testa avanti (11-7), gli avversari sono riusciti a rimontare andando avanti sul +5 (22-17). I giocatori di casa si rifanno ancora più pericolosi riportandosi sul -2 (35-33), ma la prima parte di gara si conclude con 6 lunghezze di svantaggio (42-36).

Nella ripresa, Chiti segna il -2 (46-44) ma il sorpasso non arriva, anzi, il team di coach Nunzi sprofonda a -7 (61-54). Non è bastata la rimonta di Dri e compagni (74-74). Dopo la tripla di Mastroianni, i biscegliesi non sono neanche riusciti a provare il tiro, gettando di fatto due azioni che avrebbero potuto portare il match almeno all’overtime. Sfida che si è chiusa con il tabellone che segnava 80-76.

Quarta sconfitta stagionale per i Lions Bisceglie, che dovranno vedersela domenica prossima contro Juvecaserta in trasferta.

Lions Bisceglie – Liofilchem Roseto 76-80 (19-22, 17-20, 26-21, 14-17)

Lions Bisceglie: Gabriel Dron 19 (5/7, 3/7), Matteo Bini 12 (1/3, 2/3), Filiberto Dri 11 (3/7, 1/3), Raphael Chiti 9 (2/3, 1/7), Stefano Borsato 8 (1/2, 2/5), Marcelo Dip 6 (2/6, 0/0), Marco Pieri 6 (2/2, 0/0), Armando Verazzo 5 (1/2, 1/3), Davide Vavoli 0 (0/2, 0/0), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 14 – Rimbalzi: 26 5 + 21 (Marcelo Dip 9) – Assist: 20 (Stefano Borsato 7)

Liofilchem Roseto: Valerio Amoroso 16 (3/4, 2/5), Edoardo Di emidio 13 (1/2, 1/4), Marco Santiangeli 12 (0/0, 4/9), Nicolas Morici 11 (2/4, 1/3), Mattia Mastroianni 11 (1/1, 2/4), Gianmarco Fiusco 10 (2/3, 1/3), Nemanja Dincic 5 (1/3, 0/2), Magaye Seck 2 (1/1, 0/0), Alessio Natalini 0 (0/1, 0/1), Edoardo Ronca 0 (0/0, 0/0), Alfonso Zampogna 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 25 / 30 – Rimbalzi: 25 4 + 21 (Nicolas Morici 10) – Assist: 7 (Edoardo Di emidio 3)