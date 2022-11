Basket, Lions Bisceglie alla ricerca della quinta affermazione in campionato a Cassino

Questo pomeriggio, i Lions Bisceglie saranno di scena in trasferta contro Cassino, per la sesta giornata del campionato di serie B, girone D.

Un match ad alta tensione attende i nerazzurri, secondi in classifica a -2 dalla capolista Ruvo (a quota 10 punti). Cassino occupa la sesta posizione in graduatoria, reduce da una schiacciante vittoria esterna ai danni di Pescara (71-44). Tra le fila dei cestisti laziali è da tenere d’occhio il playmaker Flavio Gay. Il team di coach Nunzi, può riscattare l’unica sconfitta stagionale in trasferta avvenuta in occasione della quarta giornata, a vantaggio di Teramo (70-63).

La palla a due della sfida è in programma alle ore 18.00. Diretta streaming sulla piattaforma a pagamento “LNP pass”. Arbitrano Giovanni Morra di San Giorgio a Cremano (Napoli) e Andrea Manganiello di San Giorgio del Sannio (Benevento).