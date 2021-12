Basket, Lions Bisceglie a caccia della vetta solitaria nella sfida con Sant’Antimo

La tredicesima giornata del campionato di serie B, girone D, offre sul piatto l’interessante sfida del Paladolmen tra Lions Bisceglie e Sant’Antimo.

I nerazzurri nelle ultime uscite hanno perso la continuità dei risultati delle prime uscite stagionali, con conseguente perdita del primato solitario del raggruppamento per mano di Agrigento (a parimerito a quota 20 punti). L’inaspettata sconfitta nell’ultima giornata sul parquet di Taranto dovrà essere subito riscattata per non perdere il contatto con le posizioni che contano. Gli ospiti occupano la sesta piazza nel girone con un trend positivo che parla di tre vittorie consecutive nelle ultime partite (ai danni di Ruvo di Puglia, Reggio Calabria e Formia). L’imperativo per Vavoli e compagni è quello di non abbassare la guardia per chiudere l’anno solare con il ritorno all’appuntamento dei 2 punti.

La contesa tra Lions Bisceglie e Sant’Antimo è programmata per oggi alle ore 18.00. Diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma “LNP pass”.