Basket, Lions attesi dalla trasferta sul campo della Virtus Arechi Salerno

Dopo l’ottava vittoria consecutiva in altrettante giornate, i Lions Bisceglie saranno impegnati oggi pomeriggio nella trasferta contro la Virtus Arechi Salerno. Sfida valevole per la nona giornata di campionato di serie B, girone D.

I nerazzurri sono ormai consapevoli del ruolo da protagonista nel rispettivo raggruppamento, ma guai a montarsi la testa poiché il calendario nasconde ancora tante insidie. Gli ospiti sono sulla carta leggermente svantaggiati (il ruollino è di cinque vittorie e tre sconfitte) ma occhio alla rosa. Tra le fila del team allenato da coach Di Lorenzo c’è una vecchia conoscenza biscegliese: il centro Leo Marini.

Coach Nunzi suona la carica prima del match, non risparmiando anche qualche piccola considerazione riguardo l’ultima uscita: “Contro Forio non mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi. Li ho visti un po’ meno attenti nella cura di alcuni dettagli, un aspetto sul quale abbiamo lavorato questa settimana perché ogni partita diventerà sempre più difficile confermarsi a certi livelli prestazionali ma noi dovremo riuscirci – conferma – Il lavoro sodo e l’umiltà sono i nostri ingredienti di base” conclude il coach biscegliese. Da sfatare un tabù per i Lions: quello di non aver mai sconfitto la Virtus Arechi Salerno.

La palla a due della partita è in programma oggi alle ore 18. Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Lnp pass, riservata agli abbonati. Dirigono Simone Farneti di Quartu Sant’Elena (Cagliari) e Mattia Curreli di Assemini (Cagliari).