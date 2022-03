Basket, Lions alla ricerca della continuità contro Formia

La ventiduesima giornata del campionato di serie B, girone D, prevede la sfida del Paladolmen tra Lions Bisceglie e Meta Formia.

I nerazzurri sono tornati all’appuntamento con la vittoria nel derby esterno contro Molfetta (77-71). L’obiettivo è chiaro, dare continuità all’appuntamento con i 2 punti per restare in scia alla capolista Agrigento, che si trova a +6 a quota 30 punti. I giocatori ospiti nuotano in cattive acque; Formia è il fanalino di coda del raggruppamento con una sola vittoria all’attivo a fronte di 20 partite perse. I ragazzi di coach Nunzi hanno diversi fattori dalla propria parte, incluso il pubblico di casa, che dovrebbero rendere il match soltanto una formalità da superare.

La sfida è in programma oggi pomeriggio alle ore 18.00. Diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”.