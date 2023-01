Basket, Lions al Paladolmen per il primo match del nuovo anno

Il primo incontro del nuovo anno solare per i Lions Bisceglie è al Paladolmen contro Sala Consilina (palla a due alle ore 18.00), in occasione della quattordicesima giornata per il campionato di serie B, girone D.

Gli avversari di turno, nonostante nuotino nelle zone medio basse della classifica (11esima piazza a quota 12 punti, 6 vittorie e 7 sconfitte) sono da tener d’occhio. Il team di coach Paternoster è formato da giovani giocatori, tra cui spicca l’ex di turno Simone Giunta. I nerazzurri sono chiamati a iniziare l’anno nuovo con una vittoria, dopo le battute d’arresto per mano di Roseto e Caserta. Sala Consilina è reduce da una vittoria ai danni di Pescara (84-66) nell’ultima uscita stagionale.

La sfida sarà visibile sulla piattaforma “LNP pass” per gli abbonati. Arbitrano Fabrizio Suriano di Settimo Torinese (Torino) e Angelo Lenoci, fischietto pugliese trapiantato a Torino.