Basket, l’Alpha Pharma vince all’overtime contro Nardò all’esordio

Si conclude con il punteggio di 99-98 la sfida del Paladolmen tra Alpha Pharma Bisceglie e Nardò, match valevole per la prima giornata del campionato di Serie B 2020-2021.

Comincia con il piede giusto il primo quarto per i giocatori biscegliesi, che a metà frazione tengono sugli avversari tre punti di vantaggio (8-5). Trascinata da un Sirakov in grande forma (9 i suoi punti sugli 11 iniziali), Bisceglie allarga il vantaggio sul +4 (18-14). Prima frazione che si conclude sul 23-16, grazie anche ai diversi falli concessi dagli ospiti. Inizio secondo quarto equilibrato, con il punteggio rimasto invariato. Nardò che poi ritrova la via dei punti grazie a Fontana (23-21). Sempre Fontana porta il proprio team sul 26-26 costringendo la formazione di casa a chiamare il timeout. Squadra ospite che sfrutta il momento di grazia, portandosi in vantaggio sul 26-31. Chiriatti e compagni subiscono il colpo e concludono il primo tempo con 5 punti da recuperare (35-40), subendo il parziale di 24 a 12.

I Granata nella ripresa allungano, trascinati da Murini, portano lo scarto sulla doppia cifra (35-47). Bisceglie reagisce con le azioni di Santucci e Seck, che accorciano lo svantaggio (43-52). I ragazzi di coach Marinelli ritrovano la grinta e si riportano sul -5 (47-52). Ultimo quarto dei tempi regolamentari, con Nardò che gestisce sul 52-58 senza calare di ritmo. A metà quarta frazione la compagine biscegliese, dopo il timeout, si rimette in partita con un Santucci in gran forma (63-67). Nardò che va in difficoltà e vede ridursi il gap sul 67-69. Bisceglie negli ultimi dieci secondi ha l’opportunità di agganciare gli avversari; Sirakov attraversa tutto il campo e mette a segno il sottomano (69-69).

Partita che non vuole finire mai, non bastano i primi due overtime a decidere il match, in cui fanno da padroni equilibrio e continui cambi di vantaggio tra le due squadre. Si arriva al terzo tempo supplementare con il tabellone che segna 91-91. Nardò prova a fuggire, portandosi sul 94-97. Bisceglie che reagisce con la tripla dopo step back di Galantino (97-98), per poi sferrare il colpo della vittoria. Dopo azione rocambolesca, Caceres arriva per primo sul rimbalzo e chiude definitivamente la partita, sul punteggio di 99-98.

Vittoria di peso quella dell’Alpha Pharma Bisceglie, nonostante un giovane organico, contro il team più quotato del girone. Prossimo match di campionato in programma domenica 6 dicembre fuori casa, avversaria Monopoli.