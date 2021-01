Basket, l’Alpha Pharma Bisceglie espugna il campo di Monopoli

Con il risultato finale di 68-76 l’Alpha Pharma Bisceglie espugna il campo di Monopoli nel match valevole come recupero della seconda giornata del campionato di Serie B.

Partono bene dai blocchi i biscegliesi che si portano sul 3-7, Monopoli c’è reagendo con gli strappi di Laquintana e Stepanovic per il parziale di 10-0 che porta i padroni di casa avanti 13-7. I ragazzi di coach Marinelli vanno avanti per la loro strada ricucendo il divario con Vitale e Santucci per il parziale di 24-23. Galantino apre le marcature nel secondo quarto, monopolitani che piazzano un parziale di 9-0 che ha dato una bella strigliata agli avversari. Sirakov comincia a dare il suo valido contributo contribuendo a chiudere il primo tempo sotto di due (37-35).

L’equilibrio caratterizza il terzo quarto di gara, la schiacciata di Seck certifica il +7 dei biscegliesi (43-50), l’Action Now! Con Paparella ed i fratelli Laquintana segue a ruota per il 51-53 all’alba dell’ultimo quarto. Maresca infila otto punti nei primi due minuti, Sirakov mette dentro il tiro del +6. Monopoli che tiene a tiro l’avversario ricucendo sino al 62-64, ma Caceres diventa protagonista nel momento clou della gara con gli ospiti che vanno in fuga, quella definitiva che vale il 68-76 finale. Prestazione matura ottimo viatico in vista della sfida di domenica a Nardò che aprirà il girone di ritorno dei nerazzurri.

MONOPOLI-ALPHA PHARMA BISCEGLIE 68-76

Monopoli: Paparella 12, Vanni Laquintana 23, Annese 2, Stepanovic 11, Botteghi 6, Torresi 7, Micky Laquintana 5, Formica 2, Rollo. N.e.: Bruno, Notarangelo, Bellantuono. Allenatore: Millina.

Alpha Pharma Bisceglie: Molteni 2, Sirakov 19, Santucci 21, Caceres 11, Seck 2, Maresca 8, Vitale 7, Galantino 3, Chiriatti 3. N.e.: Misino. Allenatore: Marinelli.

Arbitri: Adriano Fiore di Casal Velino (Salerno), Marcello Manco di San Giorgio a Cremano (Napoli).

Parziali: 24-23; 37-35; 51-53.

Note: nessun uscito per cinque falli. Tiri da due: Monopoli 17/44, Alpha Pharma Bisceglie 17/30. Tiri da tre: Monopoli 8/16, Alpha Pharma Bisceglie 12/32. Tiri liberi: Monopoli 10/12, Alpha Pharma Bisceglie 6/8. Rimbalzi: Monopoli 33, Alpha Pharma Bisceglie 38. Assists: Monopoli 15, Alpha Pharma Bisceglie 18.