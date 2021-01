Basket, l’Alpha Pharma Bisceglie batte Molfetta e resta a punteggio pieno

L’Alpha Pharma Bisceglie ottiene la quinta vittoria consecutiva in occasione del match esterno al “Palapoli” di Molfetta. La sfida, valevole per la sesta giornata del campionato di serie B, permette al team biscegliese di rimanere a punteggio pieno nel girone D2.

I nerazzurri, consapevoli di dover mantenere un grande ritmo di partita, cominciano con il piede giusto nei primi 5 minuti, infliggendo un distacco di 6 punti (8-2). Il primo quarto prosegue in salita per la Pavimaro Molfetta, costretta a ricucire il gap, dopo aver subito un secco -7 per mano di Chiriatti e dell’ispirato Seck (17-10). Molto riescono a fare gli ospitanti nei minuti restanti, che riescono a mettere a segno un parziale di 5-0, riducendo i danni alla fine del primo mini intervallo (17-15). Seconda frazione senza esclusione di colpi, i due team si affidano ai loro beniamini per far nascere una serie di cambi di vantaggio, dove ancora Seck fa la differenza alla fine della prima parte della sfida (punteggio di 34-33 a favore del team di coach Marinelli).

Ad inizio del secondo tempo, Molfetta riorganizza le proprie idee, cercando di prendere anche il largo (47-43), avvantaggiata dai cambi di formazione avversari. Manca la continuità però nelle gambe dei giocatori di mister Sergio Carolillo; Fadilou Seck e compagni dimostrano il loro spirito combattivo ricercando il sorpasso, che arriva al settimo minuto di gioco, grazie alla tripla di Donato Vitale (56-53). Prima della sirena la compagine biscegliese trova l’allungo, lasciando indietro i biancorossi di 5 lunghezze, senza grandi rischi (57-62). Nell’ultima frazione di gioco, alcune disattenzioni di Galantino e Maresca creano i presupposti per la controffensiva molfettese, comandata da Mazic Armin, che prima pareggia i conti al secondo minuto (62-62), per poi permettere al proprio team l’ultimo vantaggio della contesa sul 65-64. L’Alpha Pharma non ci sta, ecco che arriva una grande prova d’intensità, che permetterà la vittoria finale: le giocate di Sirakov (miglior marcatore con 24 punti) e le doti realizzative di Seck e Galantino, regalano al collettivo nerazzurro, la quinta vittoria stagionale consecutiva. Punteggio definitivo di 78-72.

Dopo la vittoria ai danni dei cugini molfettesi, L’Alpha Pharma Bisceglie si trova in seconda posizione con 10 punti, con una partita da recuperare. L’assalto alla capolista, potrà avvenire nel prossimo impegno contro Taranto. Partita di alta classifica prevista per domenica 17, tra le mura del “Paladolmen”.

PALLACANESTRO MOLFETTA-ALPHA PHARMA BISCEGLIE 72-78

Pallacanestro Molfetta: Dell’Uomo 2, De Ninno 9, Gambarota 5, Bini 13, Visentin 17, Mazic 20, Calisi 4, Serino 2. N.e: Azzollini, Totagiancaspro, Kodra, Mezzina, Allenatore: Carolillo.

Alpha Pharma Bisceglie: Vitale 13, Sirakov 24, Santucci 4, Caceres 7, Seck 17, Galantino 6, Chiriatti 5, Maresca 2, Molteni, Misino. Allenatore: Marinelli.

Arbitri: Bernassola di Palestrina, Fabbri di Roma.

Parziali: 15-17; 33-34; 57-62.

Note: uscito per cinque falli Mazic. Tiri da due: Molfetta 18/47, Alpha Pharma Bisceglie 19/39. Tiri da tre: Molfetta 9/31, Alpha Pharma Bisceglie 7/20. Tiri liberi: Molfetta 9/10, Alpha Pharma Bisceglie 19/28. Rimbalzi: Molfetta 41, Alpha Pharma Bisceglie 45. Assists: Molfetta 10, Alpha Pharma Bisceglie 13.

foto di Sara Angiolino