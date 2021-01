Basket, l’Alpha Pharma batte Reggio Calabria e ottiene la quarta vittoria consecutiva

Arrivano altri due punti per l’Alpha Pharma Bisceglie nella quinta giornata del girone D2 di Serie B, in occasione del match casalingo contro Reggio Calabria (71-69). Quattro vittorie su altrettante partite e con una gara ancora da recuperare, per ottenere la testa solitaria del girone.

Non è partito nel migliore dei modi il primo quarto per i biscegliesi, andati sotto di quattro lunghezze e costretti a chiamare timeout. Il break nerazzurro ha avuto come risultato un Vitale in grande forma (già in doppia cifra nella prima parte di gara), che si è messo sulle spalle tutto il team, capovolgendo il tabellone; punteggio parziale di 20-19 per Chiriatti e compagni. Seconda frazione in cui i nerazzurri non riesce l’allungo a causa dei numerosi cambi di vantaggio. Seck per l’Alpha Pharma (10 punti per lui) e il giovane lungo Prunotto per i calabresi sono stati i protagonisti. Alla fine dei conti del secondo quarto, il divario tra le due compagini è rimasto però invariato: biscegliesi ancora sul +1 (40-39).

Lo slancio del team di coach Marinelli arriva nel rientro dal lungo intervallo, ritornano in primo piano Caceres e Vitale ed ecco il vantaggio in doppia cifra: 13 punti di divario sul 55-42. La compagine di casa però si riposa sugli allori, complice una minor vena realizzativa generale. Gli arancioneri non ci pensano due volte nell’ultimo quarto: rimonta quasi completata sugli ospitanti che cercando di difendersi con Seck. Il punteggio è ancora nelle mani dell’Alpha Pharma (68-67), il cui collettivo è rimasto freddo negli ultimi istanti della contesa, guadagnando falli per poi trasformarli in punti dalla lunetta, sempre con Vitale. Punteggio totale che si ferma sul 71-79.

Con la vittoria ai danni di Reggio Calabria, i beniamini di casa si portano a quota 8 punti e confermano di essere la prima forza del girone, insieme a Taranto. Prossimo impegno per l’Alpha Pharma Bisceglie, è fuori casa contro i cugini molfettesi.

ALPHA PHARMA BISCEGLIE-REGGIO CALABRIA 71-69



Alpha Pharma Bisceglie: Vitale 18, Sirakov 15, Santucci 7, Maresca 5, Seck 10, Chiriatti 8, Caceres 6, Molteni 2, Galantino. N.e.: Quarto di Palo, Mastrodonato, Pignatiello. Allenatore: Marinelli.

Reggio Calabria: Barrile 2, Mascherpa 12, Sebrek 5, Genovese 19, Fall 9, Prunotto 13, Gobbato 5, Roveda 4, Frascati. N.e.: Romeo. Allenatore: Bolignano.

Arbitri: Roiaz di Muggia (Trieste), Occhiuzzi di Trieste.

Parziali: 20-19; 40-39; 57-49.

Note: uscito per cinque falli Gobbato. Tiri da due: Alpha Pharma Bisceglie 20/36, Reggio Calabria 21/43. Tiri da tre: Alpha Pharma Bisceglie 4/21, Reggio Calabria 6/19. Tiri liberi: Alpha Pharma Bisceglie 19/23, Reggio Calabria 9/13. Rimbalzi: Alpha Pharma Bisceglie 41, Reggio Calabria 38. Assists: Alpha Pharma Bisceglie 18, Reggio Calabria 9.