Basket: Inghingolo Bisceglie intravede la Serie B Elite, 2-0 nella serie con Salerno

Inchingolo Bisceglie a una sola vittoria dall’accesso al nuovo campionato nazionale di Serie B Elite. I nerazzurri di coach Luciano Nunzi, a poco più di 48 ore dal successo conquistato nel primo confronto, ha replicato superando di nuovo la Virtus Arechi Salerno nel secondo match degli spareggi.

Un’altra battaglia al termine della quale Filiberto Dri e compagni l’hanno spuntata, trascinati dal sostegno del caloroso pubblico di un PalaDolmen gremito. Gara2 è stata approcciata meglio dai blaugrana ospiti, che con un canestro di Beatrice hanno toccato subito il +7 (6-13 al 6’) e controllato il punteggio fino all’inizio della seconda frazione. L’equilibrio sostanziale (34-31 al 17’) è stato rotto in chiusura di periodo dal 2-11 con cui Salerno si è riportata a condurre all’intervallo lungo. La tripla di Donadoni agli albori del terzo quarto è valsa il +7 esterno (38-45) ma i nerazzurri non si sono disuniti e con un poderoso break di 13-0 (Dron sugli scudi) hanno preso il sopravvento toccando un vantaggio di nove lunghezze, salito sul +11 grazie a Ingrosso al 32’. L’ultimo tentativo di ricucitura (72-68 al 38’) è stato respinto dalle triple di Bini e Dron, per la gioia dei sostenitori biscegliesi. Venerdì, sul parquet salernitano, è in programma gara3: Bisceglie vede lo striscione del traguardo.



Inchingolo Bisceglie-Salerno 80-70

Inchingolo Bisceglie: Dron 9, Dri 8, Chiti 14, Bini 16, Dip 9, Ingrosso 8, Vavoli 8, Del Sole 6, Pieri 2. N.e.: Mastrodonato. All.: Nunzi.

Salerno: Beatrice 4, Moffa 9, Donadoni 21, Mastroianni, Zucca 24, Rinaldi 6, Capocotta 4, Birindelli, Sulina. N.e.: Loiq. All.: Ponticiello.

Arbitri: Zancolò di Pordenone, Biondi di Trento.

Parziali: 16-19; 36-42; 60-53.

Note: nessun uscito per cinque falli. Tiri da due: Inchingolo Bisceglie 19/35, Salerno 23/38. Tiri da tre: Inchingolo Bisceglie 7/22, Salerno 6/28. Tiri liberi: Inchingolo Bisceglie 21/27, Salerno 6/9. Rimbalzi: Inchingolo Bisceglie 43, Salerno 31. Assist: Inchingolo Bisceglie 20, Salerno 9.