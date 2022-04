Basket, i Lions vincono in casa contro Salerno e tornano secondi / CLASSIFICA

Nel turno infrasettimanale del campionato di serie B, girone D, valevole per il recupero della 24esima giornata di campionato, i Lions ottengono la diciannovesima vittoria stagionale contro la Virtus Arechi Salerno.

I giocatori nerazzurri partono subito forte, con un +9 nei primi 4 minuti di gioco (11-2); per poi tenere a distanza di sicurezza gli avversari (+9 alla fine del primo quarto sul 21-12). Nella ripresa, gli ospiti si rifanno sotto sul -7 (28-21) ma ecco che arriva puntuale il primo vantaggio in doppia cifra (+10 sul 33-23). Sirena lunga che arriva con il tabellone che segna 38-29.

Nel terzo quarto i salernitani provano un’ulteriore rimonta portandosi a -5 (40-35). I biscegliesi calano di ritmo e dopo qualche minuto si ritrovano per la prima volta in svantaggio sul 48-47 ad inizio ultima frazione. I ragazzi di coach Nunzi non si perdono d’animo e ritornano davanti con Enihe (58-57), riuscendo a gestire delicate azioni successive che hanno permesso l’allungo a +5 (67-62). Fischio finale che arriva sul punteggio definitivo di 69-62.

Prossimo match per i Lions in programma domenica 24 aprile, sulle tavole di Sant’Antimo.

