Basket, i Lions rimediano la seconda sconfitta stagionale sul campo del Taranto

La trasferta sul parquet di Taranto, valevole per la dodicesima giornata del campionato di serie B, girone D, riserva la seconda sconfitta stagionale ai danni dei Lions Bisceglie.

La partita prende subito una brutta piega per i giocatori nerazzurri, che incassano un gap di sei punti (12-6). Solo negli ultimi due minuti del primo quarto rientrano realmente in partita, riportandosi a -4 grazie a Filiberto Dri (23-19). Nella ripresa, i biscegliesi, dopo aver incassato lo svantaggio in doppia cifra, recuperano non oltre il -6, per poi ripiombare a -9 (34-23). Primo tempo che si chiude con Taranto avanti (38-33).

Nel terzo quarto il registro del match non cambia, la strada si fa ancor di più in salita per i ragazzi di coach Nunzi, che si trovano a -17 (52-35). Ogni minuto che passa è un’occasione per i tarantini per chiudere in anticipo le sorti della gara; al 38esimo arriva il sonoro +20 (61-41). Nell’ultima parte della partita Vavoli e compagni cercano di limitare i danni, senza però disinnescare l’avanzata dei giocatori di casa. La sirena finale arriva sul punteggio definitivo di 84-63.

Appuntamento alla vittoria rimandato alla prossima sfida, in programma domenica 19 dicembre sulle tavole del Paladolmen, ospite Sant’Antimo.