Basket, i Lions ottengono la decima vittoria stagionale / CLASSIFICA

Dopo la sconfitta per mano di Avellino, i Lions Bisceglie ritornano sulla via della vittoria in trasferta alle spese di Pescara, nella sedicesima giornata del campionato di serie B, girone d.

Nel primo quarto i giocatori biscegliesi studiano gli avversari rimanendo in scia (-3 sul 13-10), per poi ristabilire la parità al nono minuto (18-18). Nella ripresa Vavoli spara da tre (26-23) ed ecco che i nerazzurri prendono il largo (+9 sul 40-31). Prima parte di gara che si chiude sul 42-33.

Dopo l’intervallo lungo, i ragazzi di coach Nunzi vanno a pieno regime e si involano verso i 16 punti di distacco (58-42). La sfida era ormai archiviata all’inizio dell’ultima frazione, con Gabriel Dron che porta a casa il premio di miglior scorer di squadra. La partita si è conclusa con il tabellone che segnava 88-69.

Il prossimo impegno per i Lions Bisceglie è fissato per domenica 29 gennaio in casa, con ospite Corato.

Pescara Bk 2.0 – Lions Bisceglie 69-88 (19-21, 14-21, 16-25, 20-21)

Pescara Bk 2.0: Andrea Capitanelli 17 (2/5, 4/9), Leonardo Del sole 15 (4/9, 1/2), Loris Masciopinto 10 (2/4, 2/4), Manolo Perella 9 (1/3, 2/2), Constantin Maralossou 5 (2/5, 0/2), Domenico Fasciocco 4 (2/4, 0/4), Baye Modo seye 4 (0/1, 0/0), Davide Pucci 3 (0/1, 1/1), Alberto Del prete 2 (0/0, 0/1), Robert marian Paliciuc 0 (0/0, 0/0), Simone Campoli 0 (0/0, 0/0), Seraphin Kadijvidi boussoukna 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 – Rimbalzi: 24 6 + 18 (Andrea Capitanelli 7) – Assist: 17 (Andrea Capitanelli 9)

Lions Bisceglie: Gabriel Dron 17 (3/6, 3/5), Matteo Bini 15 (2/3, 3/4), Davide Vavoli 14 (5/6, 1/3), Marcelo Dip 13 (4/6, 1/4), Filiberto Dri 13 (3/8, 2/5), Marco Pieri 9 (3/5, 1/1), Raphael Chiti 5 (1/3, 1/1), Armando Verazzo 2 (1/2, 0/0), Stefano Borsato 0 (0/0, 0/0), Ferdinando Provaroni 0 (0/1, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 11 – Rimbalzi: 27 4 + 23 (Stefano Borsato 8) – Assist: 19 (Marcelo Dip 6)