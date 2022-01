Basket, i Lions ospitano in casa Ragusa nel turno di B

Nella diciassettesima giornata del campionato di serie B, girone D, i Lions ospiteranno Ragusa nel primo incontro casalingo dell’anno nuovo.

Il giro di boa della stagione è cominciato, i nerazzurri, dopo l’ultima vittoria ai danni di Torrenova (80-72), sono in seconda posizione a -2 da Agrigento. Per non perdere contatto con le zone alte della classifica l’imperativo è quello di mantenere la testa bassa, consapevoli comunque delle proprie potenzialità. Gli ospiti, che occupano l’ottava piazza, sono reduci dall’ultima sconfitta interna per mano di Taranto, ma occhio a sottovalutarli. Ragusa vanta infatti di nove successi, quattro ottenuti in trasferta. I pronostici sono da parte del team di coach Nunzi, uscito vincente nell’ultimo confronto contro i siciliani con il punteggio di 69-63.

La palla a due è prevista per oggi, a partire dalle ore 20.00. Diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”. Arbitrano Pietro Rodia di Avellino e Giovanni Morra di San Giorgio a Cremano.