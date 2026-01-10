Basket: i Lions nella tana della capolista di Serie B2

I Lions nella tana della capolista: i nerazzurri sono attesi a Porto Recanati per l’ultima giornata d’andata del girine D del campionato di Serie B2. La sfida con l’Attila Junior Basket andrà in scena quest’oggi alle ore 21 sul parquet del PalaPrincipi e vale il primato nel girone per le due formazioni che meglio hanno performato finora nel loro raggruppamento.

Ultimo atto del girone d’andata, ennesimo test ad alta quota per i Lions Bisceglie. Reduci dalla convincente vittoria interna su Matelica, i nerazzurri di coach Vito Console sfidano la capolista Porto Recanati in una gara che promette intensità, equilibrio e spettacolo. Obiettivo: chiudere la prima metà di stagione con un successo dal peso specifico rilevante, che varrebbe l’undicesima affermazione in campionato. La formazione biscegliese ha dimostrato solidità, soprattutto nella fase difensiva, e punta a confermare i progressi nonostante l’assenza del giovane Gogishvili. Sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione per tutti i quaranta minuti contro una delle squadre più attrezzate del girone.

Sul fronte dei marchigiani, guidati dal veterano Piero Coen, troviamo un roster profondo e ben costruito. L’argentino Gamazo domina sotto le plance, Ciribeni resta l’uomo di riferimento ma è attualmente fuori per infortunio, ma c’è comunque Caverni a dettare i ritmi in cabina di regia. Attenzione anche a Farina, Sablich e Caroé.

L’incontro sarà diretto da Emanuele Desideri di Viterbo e Mattia Falamesca di Anagni (Frosinone).

