Lions Bisceglie volano, Civitanova al tappeto / CLASSIFICA

I Lions Bisceglie volano: tredicesimo successo stagionale per la squadra di coach Console, con i nerazzurri che si impongono per 75-63 nella sfida con Civitanova, valida per la 18ª giornata del girone D del campionato di Serie B2, sul parquet del PalaPanunzio di Molfetta.

Prosegue il momento magico dei nerazzurri, che archiviano anche la pratica Civitanova con una prova di grande solidità e carattere. Prestazione autoritaria sin dalle prime battute, con intensità difensiva, dominio a rimbalzo e lucidità nei momenti chiave: ottimo approccio al match, con un parziale in apertura di 14-7, e primo allungo firmato Tartaglia per il 21-10 un minuto più tardi; ed infine, massimo vantaggio toccato sul +16 ad inizio secondo quarto. La reazione ospite si ferma sempre a un passo dall’aggancio, complice una difesa biscegliese impeccabile su Fofana, tenuto a soli 3 punti. Decisivo lo strappo nel finale, dopo un secondo tempo combattuto punto su punto: grazie all’11-2 parziale piazzato da Di Dio e compagni, questi hanno chiuso i conti nel finale, trovando quindi ancora un’altra importante vittoria casalinga.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI

Lions Bisceglie-Civitanova 75-63

Lions Bisceglie: Montanari 7, Di Dio 14, Anibaldi 14, Tartaglia 17, Gueye 6, Sheqiri 7, Gogishvili 6, Festinese 2, Spernanzoni 2. N.e.: Di Lollo Capurso, Gentile, Del Rosso. All.: Console.

Civitanova: De Florio 12, Liberati 16, Diodati 8, Fofana 3, Mwambila 15, Sorrentino 6, Dembele 3, Baleani. N.e.: Cegna, Buccolini, Iannotti. All.: Domizioli.

Arbitri: Flocco di Ancona, Caporalini di Osimo (Ancona).

Parziali: 18-16; 34-28; 52-46.

Note: nessun uscito per cinque falli.

Tiri da due: Bisceglie 19/40, Civitanova 13/36.

Tiri da tre: Bisceglie 7/20, Civitanova 6/22.

Liberi: Bisceglie 16/17, Civitanova 19/28.

Rimbalzi: Bisceglie 37, Civitanova 34.

Assist: Bisceglie 11, Civitanova 9.