Basket: i Lions Bisceglie travolgono Termoli e volano in classifica / CLASSIFICA

I Lions Bisceglie travolgono Termoli e volano in classifica, aprendo con decisione il girone di ritorno del campionato di Serie B2, girone D, espugnando il PalaSabetta nel match valido per la 16ª giornata. Un successo netto e significativo nel punteggio, un 72-91 che, nelle modalità, che conferma la solidità e la qualità del gruppo guidato da Vito Console.

L’avvio è equilibrato, con Di Dio subito incisivo e Termoli che risponde con le triple di Pierucci e Rupil per mettere il naso avanti sul 18-17 al 9′. L’ingresso di Spernanzoni, Sheqiri e Festinese cambia l’inerzia: Bisceglie si rimette in moto e con la tripla di Anibaldi fissa il 31-38 dell’intervallo lungo. Con un’accelerazione veemente nella terza frazione, un break di 2-15, che ha spezzato l’equilibrio dopo un primo tempo combattuto, i Lions hanno preso il controllo sul match, che non hanno poi mollato fino al 72-91 finale. I nerazzurri hanno sfoderato una prestazione autorevole, mandando quattro uomini in doppia cifra e tirando con un eccellente 77% da due. Decisivo l’apporto dalla panchina e la lucidità nel gestire il vantaggio fino al +26 massimo nel quarto periodo. Il -5 in classifica pesa, ma senza penalità Bisceglie sarebbe oggi da solo in vetta. Le distanze, intanto, si accorciano. (FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI)

Termoli-Lions Bisceglie 72-91

Termoli: Pianegonda 11, Grimaldi 5, Rupil 13, Dieng 8, Odigie 6, Pierucci 9, Matera 9, Magugliani 4, Cassano 3, Diarra 2, Sow 2. N.e.: Marino. All.: Marinelli.

Lions Bisceglie: Montanari 12, Di Dio 21, Anibaldi 21, Tartaglia 19, Gueye 6, Sheqiri 7, Spernanzoni 3, Festinese 1, Di Lollo Capurso 1. N.e.: Gogishvili. All.: Console.

Arbitri: Sperandini di Corridonia (Macerata), Di Carlo de L’Aquila.

Parziali: 18-19; 32-38; 46-64.

Note: usciti per cinque falli Spernanzoni.

Tiri da due: Termoli 17/38, Bisceglie 27/35.

Tiri da tre: Termoli 10/34, Bisceglie 7/21.

Liberi: Termoli 8/13, Bisceglie 16/22.

Rimbalzi: Termoli 32, Bisceglie 35.

Assist: Termoli 8, Bisceglie 14.