Basket, i Lions Bisceglie si portano a casa il derby espugnando Corato

Sono i Lions Bisceglie i vincitori del derby pugliese sul parquet di Corato, in occasione della seconda giornata del campionato di serie B, girone D.

Nonostante la vittoria finale i nerazzurri hanno inizialmente faticato ad ingranare, con Corato che ha toccato il +9 (15-6). Arriva la reazione dei biscegliesi, che grazie a Davide Vavoli si rifanno sotto (-4 sul 25-21). Nella ripresa, ecco il primo vantaggio per gli ospiti, con una tripla di Borsato (28-25). I coratini non stanno a guardare: anche loro controbattono a suon di triple e rimettono il muso davanti (+6 sul 36-30). Prima parte di gara si conclude con il tabellone che segna 40-35.

Dopo la sirena lunga, i coratini cercano di creare un gap maggiore per avere la partita in discesa; Mauro Stella con il suo tiro da 2 segna il +9 (44-35). I Lions però, forti di un grande spirito di squadra, ricuciono a piccoli passi il distacco e si ritrovano a -2 al 26esimo giro d’orologio (48-46). Nell’ultimo quarto si assisterà a una sfida completamente diversa specialmente negli ultimissimi minuti. Gli ospiti piazzano infatti un break di 11-0 che vale la seconda vittoria consecutiva in campionato sul punteggio definitivo di 81-74.

I Lions, per poter mantenere il punteggio pieno, dovranno uscire vittoriosi nella prossima sfida contro la corazzata della LUISS Roma. Appuntamento per domenica 16 ottobre sulle tavole del Paladolmen.

Fonte foto: Ufficio Stampa Lions Bisceglie

Adriatica Industriale Corato – Lions Bisceglie 74-81 (25-21, 15-14, 14-20, 20-26)

Adriatica Industriale Corato: Giorgio Artioli 16 (1/4, 4/6), Aldo Gatta 16 (1/1, 3/9), Pasquale Battaglia 13 (6/7, 0/8), Francesco Infante 10 (4/7, 0/1), Mauro Stella 10 (5/7, 0/3), Efe Idiaru 4 (2/4, 0/2), Daniele Tomasello 3 (1/2, 0/0), Daniel Del tedesco alves 2 (1/2, 0/2), Angelo Messina 0 (0/0, 0/0), Salvatore Sgarlato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 – Rimbalzi: 37 5 + 32 (Francesco Infante 12) – Assist: 5 (Pasquale Battaglia, Francesco Infante, Mauro Stella, Efe Idiaru, Daniele Tomasello 1)

Lions Bisceglie: Filiberto Dri 22 (3/6, 4/7), Matteo Bini 20 (3/6, 3/6), Marcelo Dip 16 (7/8, 0/0), Stefano Borsato 8 (0/3, 2/3), Gabriel Dron 7 (1/5, 1/3), Davide Vavoli 6 (1/7, 1/3), Raphael Chiti 2 (1/3, 0/2), Marco Pieri 0 (0/2, 0/0), Armando Verazzo 0 (0/0, 0/2), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 26 – Rimbalzi: 35 6 + 29 (Stefano Borsato, Davide Vavoli 6) – Assist: 14 (Marcelo Dip 5)