Basket: i Lions Bisceglie sbancano Canosa nel derby e risalgono al quarto posto / CLASSIFICA

I Lions Bisceglie sbancano Canosa nel derby della Bat, valido per la 18ª giornata del girone D del campionato di Serie B2, vincendo un match fondamentale, che permette ai nerazzurri di risalire al quarto posto in classifica.

La squadra di coach Vito Console ha piegato la resistenza dei padroni di casa, mai domi, imponendo il proprio ritmo e consolidando ulteriormente la propria posizione nel girone D. La sfida ha visto i nerazzurri partire fortissimo con un eloquente 2-14 e mantenere saldamente il controllo per gran parte del match. Il primo tempo dunque è stato dominato dai biscegliesi, con Montanari protagonista assoluto grazie a due triple consecutive e Festinese concreto a rimbalzo. Di Dio e Gueye hanno firmato poi il massimo vantaggio prima dell’intervallo sul 25-48.

Canosa ha provato a reagire nel terzo quarto con un parziale di 8-0, ma Sheqiri ha subito riportato la squadra ospite avanti di 22 punti. Nonostante qualche difficoltà in lunetta e un calo in fase realizzativa, i Lions hanno saputo gestire i momenti delicati, mantenendo un margine sufficiente per controllare la rimonta canosina fino al +7 finale.

Il match si è concluso sul 74-67 per Bisceglie, un successo importante su un campo caldo. Ora l’attenzione dei Lions si sposta immediatamente sul prossimo impegno casalingo: domenica 8 febbraio al PalaPanunzio di Molfetta, contro la Pallacanestro Jesi, con palla a due posticipata eccezionalmente alle 19:30.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI

Canosa-Lions Bisceglie 67-74

Canosa: Perella 7, Zaiets 11, Di Camillo 10, Lucadamo, Falappi 2, Gauzzi 14, Sipovac 13, Kelly 8, Vernich 2 . N.e.: Di Giulio, D’Amico, Catalano. All.: Corvino.

Lions Bisceglie: Montanari 15, Di Dio 15, Anibaldi 10, Festinese 10, Gueye 6, Tartaglia 11, Sheqiri 5, Gogishvili 2, Spernanzoni. N.e.: Gentile, De Feudis, D’Orsi. All.: Console.

Arbitri: Laveneziana di Monopoli, Buonasorte di Manfredonia.

Parziali: 15-21; 26-48; 46-61.

Note: usciti per cinque falli Spernanzoni.

Tiri da due: Canosa 17/32, Bisceglie 15/25.

Tiri da tre: Canosa 7/32, Bisceglie 11/27.

Liberi: Canosa 12/17, Bisceglie 11/22.

Rimbalzi: Canosa 28, Bisceglie 38.

Assist: Canosa 9, Bisceglie 20.