Basket, i Lions Bisceglie portano a casa il primo match del nuovo anno / CLASSIFICA

Comincia bene il 2023 dei Lions Bisceglie, usciti vittoriosi al Paladolmen nella sfida contro Sala Consilina, in occasione della quattordicesima giornata del campionato di serie B, girone D.

I nerazzurri hanno sofferto molto le assenze di alcuni giocatori soprattutto nel primo quarto, quando gli ospiti hanno allungato sul +8 (15-7). Nella ripresa ci sono 9 punti di distacco tra le due compagini (28-19). È proprio da quel momento che i biscegliesi prendono le misure degli avversari e danno il via ad un incredibile parziale di 24-8. Prima parte di gara che si conclude sul 43-36 per i padroni di casa.

Dopo l’intervallo lungo entrano a pieni regimi Filiberto Dri e Stefano Borsato, che portano lo scarto a 9 punti (53-44). Il team di coach Paternoster non vuole arrendersi; con una poderosa schiacciata di Anaekwe Simon Obinna gli ospiti si rifanno sotto a -2 (55-53). I Lions riescono a mantenere la distanza di sicurezza a 5 minuti dal termine (67-62) e si aggiudicano la nona vittoria stagionale con il punteggio definitivo di 69-65.

Il prossimo match per il team di coach Nunzi è in programma domenica 15 gennaio, in trasferta contro Avellino.

CLICCA QUI PER VEDERE LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Lions Bisceglie – Diesel Tecnica Sala Consilina 69-65 (19-28, 24-8, 12-17, 14-12)

Lions Bisceglie: Filiberto Dri 15 (4/5, 0/6), Stefano Borsato 15 (1/1, 4/6), Marcelo Dip 12 (5/9, 0/0), Raphael Chiti 11 (2/3, 1/7), Gabriel Dron 10 (2/2, 2/6), Matteo Bini 6 (1/2, 1/4), Marco Pieri 0 (0/1, 0/0), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0), Domenico Santoro 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 – Rimbalzi: 34 6 + 28 (Marcelo Dip 11) – Assist: 12 (Marcelo Dip 5)

Diesel Tecnica Sala Consilina: Simon obinna Anaekwe 16 (8/12, 0/0), Luigi Cimminella 12 (6/8, 0/5), Sam Gaye serigne 11 (1/4, 3/9), Amar Klacar 10 (2/5, 2/6), Hugo Erkmaa 7 (1/3, 1/2), Bozo Misolic 6 (2/10, 0/0), Milos Divac 3 (0/3, 1/4), Daniele Casillo 0 (0/0, 0/0), Simone Giunta 0 (0/0, 0/0), Giuseppe Grottola 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 8 – Rimbalzi: 26 10 + 16 (Simon obinna Anaekwe 8) – Assist: 6 (Luigi Cimminella 3)