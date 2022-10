Basket, i Lions Bisceglie ottengono un’importante vittoria su Sant’Antimo / CLASSIFICA

La quinta giornata del campionato di serie B, girone D, riserva ai Lions la quarta affermazione stagionale ai danni di Sant’Antimo, sul parquet del Paladolmen.

Match che all’inizio non si è messo bene per i nerazzurri, subito ad inseguire sul -5 (7-2). In grande forma fisica Mennella, che porta la propria squadra sul vantaggio in doppia cifra (+12 sul 14-2). Nella ripresa, il tabellone segna un punteggio pesante (24-8) ma i ragazzi di coach Nunzi cominciano ad ingranare la giusta marcia e si riportano a -8 (24-16). Gli ospiti sono in difficoltà dal punto di vista realizzativo ed ecco che Vavoli ristabilisce l’equilibrio (30-30).

Nel terzo periodo, si capisce che sarà una sfida punto a punto. Nessuna delle due compagini prende il largo, fino al 28esimo giro d’orologio, con i nerazzurri sopra di 7 lunghezze (55-48). I giocatori di casa si porteranno a casa la partita con qualche brivido; gli ospiti si erano pericolosamente riavvicinati sul -3 (78-75). La sirena finale arriva sul punteggio definitivo di 79-75. Il prossimo impegno per i Lions Bisceglie è fissato per sabato 5 novembre sulle tavole di Cassino.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Lions Bisceglie – Geko PSA Sant’Antimo 79-75 (8-21, 26-12, 21-18, 24-24)

Lions Bisceglie: Gabriel Dron 14 (1/5, 3/7), Filiberto Dri 13 (1/3, 2/6), Davide Vavoli 13 (2/3, 1/3), Marcelo Dip 12 (4/6, 0/0), Stefano Borsato 12 (1/3, 3/4), Raphael Chiti 7 (2/2, 1/2), Matteo Bini 5 (1/1, 1/6), Armando Verazzo 2 (0/3, 0/2), Marco Pieri 1 (0/0, 0/0), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 31 – Rimbalzi: 37 10 + 27 (Armando Verazzo 9) – Assist: 14 (Gabriel Dron 3)

Geko PSA Sant’Antimo: Marco Mennella 19 (6/9, 2/6), Guido Scali 16 (2/6, 3/3), Carlo Cantone 14 (3/4, 2/4), Giorgio Sgobba 13 (2/6, 3/9), Fabio Montanari 7 (1/2, 1/2), Flavio Cannavina 3 (0/2, 1/2), Roberto Maggio 2 (1/3, 0/3), Simon obinna Anaekwe 1 (0/3, 0/0), Andrea Sabatino 0 (0/0, 0/0), Sreten Coralic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 16 – Rimbalzi: 28 6 + 22 (Simon obinna Anaekwe 9) – Assist: 9 (Guido Scali, Roberto Maggio 3)