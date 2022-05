Basket, i Lions ottengono la ventesima vittoria stagionale nel recupero / CLASSIFICA

Nel recupero della 23esima giornata del campionato di serie B, girone D, i Lions Bisceglie si sono aggiudicati sulle tavole di Forio la ventesima vittoria stagionale.

Non un grande inizio match per i nerazzurri, che si trovano subito a 10 punti di distacco (13-3). Niente panico però, il gap viene parzialmente recuperato (-4 sul 20-16 a fine prima frazione). I ragazzi di coach Nunzi trovano il primo vantaggio di gara sul 23-22 con Filiberto Dri. Alla fine del secondo quarto sono i biscegliesi ad essere avanti (34-31).

Nella ripresa, arriva subito il vantaggio in doppia cifra grazie a Simone Giunta (43-33). I giocatori di casa provano in modo insistente a ritornare ad essere pericolosi, ma non vanno oltre il -1 sul 65-64. L’ottima gara di Dri ed Enihe, ha infatti permesso di ricacciare gli avversari indietro. Sirena finale che arriva sul punteggio definitivo di 78-65.

Con questa vittoria i Lions mettono in cassaforte il terzo posto in classifica. Il prossimo impegno sarà l’ultimo della stagione regolare, domenica 8 maggio fuori casa contro Pozzuoli.

